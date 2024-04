Pioli: "Il focus deve essere tornare a vincere, sono stati dieci giorni delicati"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del Milan dopo il ko nel derby: "Contro la Juve partita importante? Deve essere assolutamente così, anche purtroppo per i risultati negativi avuti in Europa League e nel derby. Il focus deve essere tornare a vincere, sono stati dieci giorni delicati.

Non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo dato ai nostri tifosi. Per forza dobbiamo avere l'orgoglio e la forza di rimanere compatti per vincere le partite che rimangono da qui a fine campionato. Siamo dei professionisti, siamo attaccati a quello che facciamo. Soffriamo per questa situazione, ma dobbiamo il dovere di avere le spalle larghe, di rialzarci per poi buttare sul campo le nostre migliori prestazioni possibili".