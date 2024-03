Pioli su Terracciano: "Ha subito l'impatto di essere in un top club all'inizio"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi". Impianto storicamente ostico per i rossoneri che hanno perso nelle ultime due trasferte nel capoluogo toscano. Entrando nello specifico dei giocatori a disposizione, Pioli parla anche di Filippo Terracciano, arrivato nel mercato di gennaio. Pochi e sfortunati minuti per lui contro il Bologna, dove ha causato un calcio di rigore, più l'ingresso nel finale delle partite contro il Rennes:

"Ha subito un po' l'impatto di essere un top club all'inizio. Sta lavorando tanto. Lo sto schierando da terzino".

A proposito di terzini, Pioli parla dell'assenza di Théo Hernandez per squalifica e indica in Alessandro Florenzi il suo sostituto:

"Théo ci mancherà sicuramente. Giocheremo con caratteristiche diverse e sfruttare le qualità di Florenzi che sono diverse da quelle di Theo. Theo sta dimostrando tutte le sue qualità. Milan meno offensivo? No. Cambieranno le caratteristiche ma non il nostro approccio. Cambierà magari qualche posizione in fase di impostazione".