PODCAST MN - Ordine: "Eliott e Maldini hanno dato al Milan un taglio molto signorile, lo approvo"

L'ospite della puntata odierna di "MilanNews in Podcast", focalizzata in particolare sulla squalifica di Ibra, è Franco Ordine. Il giornalista e editorialista ha commentato così la scelta della società di fare poco rumore mediatico in seguito a presunti torti subiti:

Il Milan deve farsi sentire nelle stanze dei bottoni? “Questa è una questione di altra natura che riguarda la politica e il taglio pubblico che Elliott e Maldini hanno voluto dare a questo Milan, molto signorile. Devo dire che lo approvo, altrimenti si scade nel provincialismo e nell’essere paragonati a tanti altri episodi negativi del passato. Per cui secondo me questo è un fatto positivo, ma dico che a questo punto chi si occupa di informazione deve aumentare a mille l’attenzione e lo scrupolo nel non far passare certe fake news”.

Clicca sul player per ascoltare il podcast odierno di MilanNews con gli approfondimenti sulla decisione del Giudice Sportivo e sui prossimi impegni della squadra.