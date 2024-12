Pres.Trapani sta con Fonseca: "Ha fatto bene a lamentarsi, arbitraggi scandalosi"

Il presidente del Trapani Valerio Antonini si è presentato brevemente in sala stampa dopo il ko in rimonta contro il Benevento: "L'allenatore del Milan Fonseca ha fatto bene a lamentarsi - ha esordito -, loro in Serie A hanno pure il VAR mentre qui devi pregare Dio per far venire un arbitro in grado di gestire le partite. Dall'inizio dell'anno ho visto degli arbitraggi scandalosi. Essere a bordocampo mi ha fatto rendere conto di alcuni atteggiamenti di supponenza dell'arbitro, un provocatore: non mi sta bene, bisogna far sì che la partita si svolga nella maniera più regolare possibile, non fare come l'arbitro di oggi che si è inventato tutto il secondo tempo".

Obiettivo secondo posto, ma con quale allenatore e con quali innesti sul mercato?

"E' la partita meno indicata per parlare dell'allenatore perché ha schierato benissimo la squadra in campo dopo una settimana di lavoro intensa. Probabilmente avrei fatto altri cambi ma questa è una mia idea: non avrei mai tolto Carraro, mentre Carriero era già ammonito e stanco. Avrei messo una squadra diversa per sfruttare il contropiede, Kanoute era il migliore in campo: il Benevento non l'ha mai preso. Non sono io a far la formazione a differenza di quanto si dice in giro, ma avrei tolto Carriero perché con un arbitro del genere... Carraro ha fatto una grande partita, non lo avrei sostituito ma è facile dirlo dopo. L'allenatore non è in discussione, poi quando sarà il momento parleremo delle operazioni di mercato".