Proseguirà fino a domani alle 10 la fase riservata agli abbonati per i biglietti della finale di Coppa Italia

BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA

Biglietti finale Coppa Italia: si riportano di seguito tutte le info con modalità di vendita, prezzi e fasi dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, prevista allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio.

Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Ai sostenitori del Bologna sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

FASI MILAN

Dalle ore 10.00 del 30 aprile, fino alle ore 10.00 del 2 maggio 2025:

- vendita riservata agli abbonati alla Serie A 24-25 Milan, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 24-25. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di CRN Card, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 11.00 del 2 maggio fino alle ore 9.00 del 4 maggio 2025, vendita riservata in via esclusiva a:

- i Soci Milan Club (purché abbonati alla Serie A 24-25 del Milan e/o possessori di CRN Card), che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 24-25 e/o siano possessori di CRN Card. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di CRN Card, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA). Saranno ritenute valide le CRN Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025.

Dalle ore 10.00 del 4 maggio fino alle ore 10.00 del 6 maggio 2025 riparte la vendita per gli abbonati a cui si aggiungono anche:

- I possessori di CRN Card che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano possessori di una CRN Card. Il codice di accesso alla fase di vendita è composto dal numero di CRN Card, seguito da un trattino “-“ e dalla data di nascita nel formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 006000000000-GGMMAAAA). Saranno ritenute valide le CRN Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025.

BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA: I PREZZI

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

TRIBUNA Monte Mario € 220.00

TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00

TRIBUNA Tevere € 170.00

TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00

DISTINTI € 60.00

CURVE € 40.00

non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di eta’ ingresso gratuito senza diritto di posto.

Tutti i titoli di accesso sono non cedibili.

I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 30 aprile 2025 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto).

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 6 maggio 2025 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre.

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: www.vivaticket.com, www.legaseriea.it, www.acmilan.com e www.bolognafc.it.

TITOLI DI ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 14.00 del 6 maggio 2025 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

- i sostenitori del Milan, https://sistemapass.acmilan.com/it/users/login - consultando il link fino ad un massimo di 260 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 50 non in carrozzina e relativi accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Nord.

MODALITA' DI VIAGGIO DEI TIFOSI

La Lega Serie A, in collaborazione con Sport e Salute e Roma Mobilità, prosegue il proprio impegno sul tema della sostenibilità attraverso il progetto "Road to Zero", in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Anche quest’anno, l’evento pone particolare attenzione alla promozione di comportamenti responsabili e sostenibili, con un focus dedicato alla mobilità. La Lega Serie A ha attivato una serie di iniziative per favorire la mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni:

- Per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno; a supporto di questa scelta, Frecciarossa metterà a disposizione un codice sconto dedicato; Per gli spostamenti in città, si raccomanda l’utilizzo di mezzi pubblici, servizi di sharing mobility oppure, in alternativa, di organizzarsi in auto in modo condiviso, evitando che ogni persona viaggi singolarmente. possessori del biglietto della finale avranno inoltre diritto, grazie alla collaborazione con Roma Mobilità, alla gratuità del trasporto pubblico locale (metro, ferrovie e bus) per l’intera giornata della partita all’interno del comune di Roma.