PSG, Skriniar ammette: "È stata dura giocare contro il Milan"

vedi letture

Al PSG non è servito il gol di Milan Skriniar per imporsi a San Siro contro un Milan decisamente messo meglio in campo. L'iniziale vantaggio dell'ex difensore dell'Inter, infatti, ha soltanto illuso i parigini, poi rimontati dalle reti di Leao e Giroud. E nemmeno il gol ha salvato la prova dello stesso Skriniar, in difficoltà in più di un'occasione. Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, che nella sua moviola di Champions evidenzia una "direzione non impeccabile a livello di cartellini: il giallo corretto sventolato a Skriniar al 35’ st, ostruzione imprudente su Leao lanciato a rete, sarebbe stato il secondo. Già in due occasioni, infatti, l’ex interista è stato graziato: al 20’ su Giroud e al 18’ st su Loftus-Cheek".

Intanto, lo stesso Skriniar, ha rilasciato una brevissima battuta ai microfoni della UEFA al termine del match perso contro i rossoneri: "Per me è sempre speciale giocare qui dopo sei anni, ed è stata dura contro il Milan".