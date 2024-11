Pulisic fa festa: "Forza Milan! Che notte a Madrid!"

Non c'è partita in cui Christian Pulisic non sia determinante quest'anno: nelle partite normali, nei big match, in casa o fuori, l'attaccante americano quest'anno ha fatto il salto di qualità e sta facendo la differenza con grandissima continuità. Anche ieri nella magica notte di Madrid, Pulisic ha messo il suo timbro sulla vittoria del Milan per 3-1 contro il Real: suo, infatti, l'assist direttamente da calcio d'angolo (come già successo altre volte quest'anno) per il gol del vantaggio di Thiaw.

Nel post gara Pulisic ha esultato sul proprio profilo Instagram: "Forza Milan! Che notte a Madrid!".