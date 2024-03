Pulisic firma un nuovo record con la nazionale americana: tre finali da capitano

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah hanno vinto la Concacaf Nations League battendo per 2-0 gli eterni rivali del Messico grazie ai gol di Adams e Reyna. Una vittoria significativa per gli statunitensi che vincono la competizione per la terza volta consecutiva su tre edizioni disputate. Un en plein che testimonia ancora una volta l'attuale predominio della nazionale a stelle e strisce su tutta l'area nordamericana. A margine della vittoria, ottenuta in casa nell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Christian Pulisic ha ottenuto un altro record per la nazionale americana.

Come riporta la pagina ufficiale della selezione a stelle e strisce: "Christian Pulisic è capitano per la terza volta in una finale di una competizione ufficiale, pareggiando Carlos Bocanegra per il maggior numero di presenza da capitano degli Stati Uniti in una partita finale di una competizione ufficiale". A margine va ricordato che Pulisic ha ancora solamente 25 anni.