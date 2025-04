"Quando Sandro mette il culo davanti alla palla non gliela porti più via”: Tonali racconta la riunione con Maignan

vedi letture

Sandro Tonali, nella lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, racconta un aneddoto inedito sul suo periodo al Milan che riguarda Mike Maignan. Le sue dichiarazioni:

“Al Milan Maignan organizzò una riunione per elencare le skill di tutti noi. Disse: “Quando Sandro mette il culo davanti alla palla non gliela porti più via”. Ricordo che disse proprio questa frase per esaltare la mia difesa del pallone. È una cosa che ho sempre avuto. In quel periodo le cose non stavano andando molto bene e Mike fece una riunione per elencare le caratteristiche di ogni giocatore. È stato molto diretto con tutti, ma mi ha fatto capire cosa pensasse di me e che quella cosa la pensava davvero. Da lì quella cosa l’ho portata avanti”.