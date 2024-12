Quante assenze per Fonseca: emergenza in attacco contro il Verona

Questa sera la partita del Bentegodi contro l'Hellas Verona prende un'importanza quasi inusuale. La squadra ha talento e non c'è dubbio, ma ora è il momento di iniziare a mettere in cascina seriamente punti per poter, a fine anno, arrivare almeno in Champions League. Domani però si va a Verona senza otto giocatori: Florenzi, Bennacer, Jovic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor Pulisic e Morata, alle prese con una fastidiosa tonsillite. Le scelte di formazioni sono quindi quasi obbligate.

Con ogni probabiltà giocherà Abraham, con Camarda pronto a subentrare. Alle spalle dell'inglese lo stesso tridente sceso in campo contro il Genoa: Leao, Liberali e Chukwueze.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor.

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it