Rabbia social contro i bagarini di Sassuolo-Milan: la follia del secondary ticketing

Come riporta oggi Tuttosport, e come emerso già nei giorni scorsi, si è registrato parecchio disappunto sui social da parte di molti tifosi che, alla ricerca di biglietti per la sfida scudetto tra Sassuolo e Milan, non ne hanno trovato nessuno, svantaggiati da bagarini che ora li stanno rivendendo a cifre esorbitanti che toccano anche i 2000 euro. Criticata dunque la gestione della vendita dei tagliandi. Intanto, anche se remota, cresce la possibilità che venga allestito un maxi-schermo a Milano, nella zona di Casa Milan, per i tifosi che non potranno partire per Reggio Emilia.