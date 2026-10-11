Ramos inoffensivo, Amorim: "Dobbiamo lavorare meglio nelle combinazioni nell'ultimo terzo"

Il commento di Ruben Amorim su un'altra prestazione del Milan in cui il centravanti Gonçalo Ramos ha avuto praticamente zero palle gol

Anche nella partita contro il Sassuolo, nonostante i 3 gol in 4 gare con il Portogallo, il centravanti rossonero Gonçalo Ramos è rimasto ancora a bocca asciutta ma soprattutto con pochissime occasioni da gol a sua disposizione. Al termine dalla gara i rossoneri hanno terminato la partita sul pareggio di 1-1. Ruben Amorim ha parlato di questo tema su Sky Sport 24 al termine della gara: un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Ruben Amorim sulla questione offensiva e Gonçalo Ramos: "Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo; effettivamente a volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra, e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità".