Ramos inoffensivo, Amorim: "Dobbiamo lavorare meglio nelle combinazioni nell'ultimo terzo"
Anche nella partita contro il Sassuolo, nonostante i 3 gol in 4 gare con il Portogallo, il centravanti rossonero Gonçalo Ramos è rimasto ancora a bocca asciutta ma soprattutto con pochissime occasioni da gol a sua disposizione. Al termine dalla gara i rossoneri hanno terminato la partita sul pareggio di 1-1. Ruben Amorim ha parlato di questo tema su Sky Sport 24 al termine della gara: un estratto delle sue dichiarazioni.
Il commento di Ruben Amorim sulla questione offensiva e Gonçalo Ramos: "Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo; effettivamente a volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra, e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità".
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