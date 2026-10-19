Ramos a RadioSerieA: "Quando non abbiamo il pallone, non c'è un attaccante: ognuno di noi è un difensore"

Goncalo Ramos, attaccante del Milan, si è così espresso a Radio Serie A commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Goncalo Ramos, attaccante del Milan, si è così espresso a Radio Serie A commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "È una bella sensazione. È sempre bello sentire, non solo per me, ma per tutta la squadra, il sostegno dei tifosi. E anche noi vogliamo vincere ogni partita per ripagarli del loro supporto. Certo, la cosa più importante è sempre vincere, ma vincere con un mio gol e con il mio contributo è ancora meglio, perché sono un attaccante e voglio sempre aiutare la squadra.

Penso che quando non abbiamo il pallone non ci sia un attaccante o un centrocampista: ognuno di noi è un difensore. Difendiamo di squadra. Negli ultimi 15-20 minuti è stata dura per noi: loro sono un'ottima squadra e giocano molto bene. Ma alla fine abbiamo dimostrato che sappiamo anche difendere e soffrire, ed è questo che oggi ha fatto la differenza per vincere la partita. È davvero una bellissima sensazione".

DUE GARE DI FILA IN GOL PER RAMOS

Gonçalo Ramos è andato a segno in due match di fila tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta in questo anno solare; l’ultima volta infatti è capitato nel dicembre 2025 col PSG (rete col Metz e doppietta contro il Fontenay). Lo riporta Opta.