Ranking aggiornati, 5° posto Champions più vicino. Il giovedì di coppa può dare una mano all'Italia

L'Italia "vede" il Portogallo e il giovedì di Europa League e Conference League potrà portare ulteriori benefici alla nostra federazione in chiave Champions 2025/26. Ricordiamo che i due paesi che al termine della stagione sportiva chiuderanno col miglior coefficiente, guadagneranno un posto extra per la prossima edizione del massimo torneo continentale. In Europa League la Roma se la vedrà sul campo dell'Union Saint-Gilloise e la Lazio giocherà all'Olimpico contro il Porto ed è questa sfida contro una portoghese la gara chiave per avvicinarsi nel ranking. Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina giocherà a Cipro contro l'APOEL Nicosia.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 8.857

2. Portogallo 8.600

3. Italia 8.375

4. Francia 7.785

5. Germania 7.750

6. Spagna 6.285

7. Repubblica Ceca 7.100

8. Belgio 6.400

9. Olanda 5.833

10. Austria 5.600

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 13 punti

2. Atalanta 12

3. Juventus 11

4. Milan 10

5. Bologna 7

6. Lazio 6

7. Fiorentina 5

8. Roma 3

Punti totali 67 - Media 8.375

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato all'ultimo turno di Champions League. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Manchester City 134.000

2. Real Madrid 128.000

3. Bayern Monaco 118.000

4. Liverpool 110.000

5. Paris Saint-Germain 94.000

6. Roma 93.000

7. Borussia Dortmund 91.000

8. Inter 89.000

9. Chelsea 83.000

10. Bayer Leverkusen 83.000

11. Villarreal 82.000

12. Benfica 79.000

13. Barcellona 79.000

14. Atletico Madrid 77.000

15. Lipsia 76.000

16. Manchester United 73.000

17. Porto 73.000

18. Atalanta 73.000

19. Arsenal 73.000

20. Milan 69.000

21. Juventus 69.000

25. Napoli 61.000

31. Lazio 56.000

100. Bologna 15.071

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.



Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 104.303

2. Italia 90.286

3. Spagna 89.492

4. Germania 86.624

5. Francia 66.834

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 61.300

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 56.317

8. Belgio 48.800

9. Turchia 38.600

10. Repubblica Ceca 36.050

11. Scozia 36.0500

12. Svizzera 32.975

13. Austria 32.600

14. Norvegia 31.625

15. Grecia 31.525