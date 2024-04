Ranking FIFA aggiornato: l'Italia si conferma al nono posto, Belgio sale al terzo

Di seguito il ranking FIFA aggiornato dopo le ultime partite disputate durante la sosta per le nazionali. Invariate le prime due posizioni, con l'Argentina che resta prima e la Francia seconda, ma sul gradino più basso del podio non c'è più l'Inghilterra, che ha perso una posizione in favore del Belgio, ora al terzo posto. L'Italia resta al nono posto alle spalle della Spagna e davanti alla Croazia.

1. Argentina (1858 punti)

2. Francia (1840,59)

3. Belgio (1795,23) +1

4. Inghilterra (1794,9) -1

5. Brasile (1788,65)

6. Portogallo (1748,11) +1

7. Olanda (1742,29) -1

8. Spagna (1727,5)

9. Italia (1724,6)

10. Croazia (1721,07)

11. USA (1681,13) +2

12. Colombia (1664,28) +2

13. Marocco (1661,42) -1

14. Messico (1661,11) +1

15. Uruguay (1659,39) -4

16. Germania (1644,21)

17. Senegal (1624,73)

18. Giappone (1621,41)

19. Svizzera (1616,41)

20. Iran (1613,96