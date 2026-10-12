Il RB Salisburgo lancia un'iniziativa con tre pizzerie della città in vista della sfida al Milan
In occasione della sfida contro il Milan in Europa League di giovedì 15 ottobre, che si giocherà alle 18.45 ed è valida per il secondo turno di League Phase, il RB Salisburgo ha deciso di omaggiare l'avversario italiano con un iniziativa insieme a tre pizzerie della città austriaca, che ospiterà la partita. I dettagli raccontati sul sito ufficiale del club.
L'iniziativa 'tricolore' del RB Salisburgo per onorare la sfida contro il Milan: "La nostra sfida contro il Milan, in programma giovedì 15 ottobre alle 18:45 CEST, promette di essere all'insegna del gusto italiano. Insieme a tre pizzerie selezionate di Salisburgo , lanciamo una promozione speciale valida in tutta la città: chiunque ordini una pizza da asporto prima del grande derby europeo potrà usufruire di un'offerta per la partita casalinga.
Da oggi fino al 14 ottobre saranno disponibili 5.000 scatole per pizza dal design esclusivo, personalizzate con il nostro marchio UEFA Europa League. Oltre a contenere le migliori pizze della città, ogni scatola offre un'offerta speciale per la tua visita allo stadio. Troverai un codice promozionale speciale sulla parte superiore di ogni scatola. Questo codice ti dà diritto a uno sconto del 10% sul biglietto per la partita contro i rossoneri, ma non è tutto: ogni tifoso che acquista un biglietto utilizzando questo codice parteciperà automaticamente all'estrazione di un esclusivo upgrade VIP per il giorno della partita. Inoltre, Red Bull Austria offre una lattina di Red Bull in omaggio con ogni pizza da asporto promozionale".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan