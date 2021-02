Rebic cuore d'oro: dona 10mila euro per la costruzione di una struttura di riabilitazione a Slavonski Brod

L'attaccante rossonero Ante Rebic ha donato 10mila euro per l'ampliamento e la costruzione di una nuova struttura per la riabilitazione e l'educazione dei bambini a Slavonski Brod. Grazie a questo bellissimo gesto, il direttore del Golden Sequein ha voluto ringraziare il croato: "Ringraziamo veramente Ante Rebic per questo meraviglioso gesto e per il grande sostegno finanziario che ci ha dato. Grazie anche ai nostri frati della Dalmazia, gli amici di Rebic che ci ha consigliato. Successivamente, la città di Slavonski Brod si è unita all'azione, così potremmo continuare con il lavoro iniziato lo scorso anno".