Reichart (Ceo Superlega): "Format? Troppo presto. Aspettiamo della Corte di giustizia europea"

MilanNews.it

Bernd Reichart, il Ceo di A22 Sports società che sta mantenendo in vita il progetto della Superlega, è stato intervistato da La Stampa questa mattina e ha parlato così in merito al format della possibile nuova competizione: "E' troppo presto per scendere nei dettagli. Prima dobbiamo avere una base legale solida. Dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di giustizia europea in primavera. A quel punto sarà più facile prendere accordi con i club.