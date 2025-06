Reijnders ceduto. Furlani parlò così: “Non c’è necessità di fare sacrifici”

Manca ancora l'ufficialità ma ormai si tratta di una semplice formalità: Tijjani Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City. Come riportato da Fabrizio Romano e confermato da altre fonti autorevoli come The Athletic e Sky Sports UK, il Milan e il Manchester City hanno trovato un accordo: il primo parla di un'operazione complessiva (bonus inclusi) da 70 milioni di euro; le due testate sono concordi nell'affermare che la parte fissa ammonta a 55 milioni di euro.

Intanto, in attesa che ci sia l'addio definitivo a Reijnders, riprendiamo le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani prima dell'ultima gara della stagione in merito al mercato in entrata e in uscita: "Io mi focalizzarei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".