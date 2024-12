Reijnders goleador: nessun centrocampista ha segnato più reti casalinghe in A

Come riporta Opta sul proprio profilo ufficiale X, il centrocampista Tijjani Reijnders è il giocatore rossonero che ha segnato più gol in casa in tutte le competizioni nel 2024/25 (5); inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha realizzato più reti casalinghe finora tra campionato e coppe (5 anche per Zaccagni).