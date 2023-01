Repubblica - Milan, piano per anticipare le inglesi per Zaniolo: prestito con obbligo tra i 20 e i 22 milioni

MilanNews.it

Come riportato da Repubblica, Zaniolo corrisponde perfettamente all'identikit fissato da Maldini e Massara come un obiettivo per il mercato d'estate. Ma per far sì che l'operazione vada in porto, oltre al via libera di Cardinale, servirebbe un grosso esborso economico, visto che il Brighton è pronto a versare 25 milioni di euro nelle casse della Roma. Per i rossoneri, però, la formula del prestito con obbligo a 20-22 milioni potrebbe aiutare ad aggirare l'ostacolo.