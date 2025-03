Retroscena dagli spogliatoi. Walker a Joao Felix: “Devi passare il pallone, non siamo Messi”

In un video postato su X dall'account World Soccer Talks ripreso dagli spogliatoi del "Maradona" poco prima dell'inizio del secondo tempo di Napoli-Milan, si é registrato un dialogo tra Kyle Walker e Joao Felix. L'inglese, con fare deciso, dice così al portoghese: "Passa la palla, non siamo Messi, passa il pallone".

QUI IL VIDEO:

"Pass the ball, we're not Messi."



Kyle Walker's instruction to João Félix in the locker room.pic.twitter.com/VRvH78HiLO