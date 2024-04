Ricavi da stadio: Milan ed Inter bene, ma quanta differenza con la Premier

Luciano Mondellini per Calcio&Finanza si è dedicato al sempre tanto discusso tema stadi, che ultimamente in Italia sta acquisendo sempre più notorietà per il discorso legato al fatto che il Milan stia lavorando per regalarsi un nuovo impianto all'avanguardia, che possa andare ai passi con l'evoluzione del calcio in quanto business e spettacolo.

Oltre al Diavolo anche l'Inter starebbe lavorando sotto questo aspetto, ma c'è da dire comunque che San Siro continua a tenere botta in maniera importante e rispondere sempre presente. Stando infatti ai dati forniteci dal collega, nella stagione 2002/23 i ricavi del Giuseppe Meazza per singola partita hanno permesso a Milan ed Inter di essere le prime in Italia in questa particolare classifica. Con 2,8 milioni a match, infatti, le due milanesi sono riuscite a staccare anche la Juventus, che chiude questo particolare podio con 2,1 milioni di incassi.

Ciò che però più salta all'occhio è la differenza con la Premier League, ma più nello specifico col nuovissimo Tottenham Stadium degli Spurs. I ricavi per partita di San Siro non sono infatti neanche la metà di quelli dell'impianto londinese, che definito un "gigantesco bancomat” da 62.000 posti, genera circa 7 milioni di euro di ricavi ogni occasione secondo il The Athletic.