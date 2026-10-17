serie A, l’Inter rimonta a Bologna: è 1-3 al Dall’Ara

L’inter vince 3-1 contro il Bologna allo Stadio D’Allara.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Club Brugge, i nerazzurri sono stati ospiti del Bologna di Palladino. Dopo un bellissimo primo tempo dei rossoblu che sono passati in vantaggio con il gol dell'ex rossonero Pobega, l'Inter riesce ad acciuffare il pareggio nei minuti finali della prima ripresa con Thuram. Nel secondo tempo poi il Bologna non regge il ritmo del primo tempo e la squadra di Chivu segna il gol del vantaggio con Augusto e il gol che chiude la partita con Bonny.

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA-INTER 1-3

10' Pobega

44' Thuram

69' Augusto

83' Bonny

