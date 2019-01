RMC SPORT - Beneforti: "Milan meglio del Napoli"

"Il Milan ha giocato meglio del Napoli, poco aggressivo e troppo scontato. I rossoneri sono sempre stati dentro e sapevano quello che volevano, avrebbero anche potuto vincere". Questo il commento di Claudio Beneforti a RMC Sport dopo lo 0-0 di San Siro. Il giornalista del Corriere dello Sport ha poi aggiunto: "Il rosso nel finale l'avrei dato a Doveri, Ruiz aveva le braccia attaccate al corpo. Quando gli arbitri vogliano fare i protagonisti sbagliano"

Sulla scelta di Ancelotti di schierare Insigne-Mertens-Milik-Callejon insieme:

"Non ha pagato questa soluzione in termini di gioco e risultati. Non è facile mantenere gli equilibri e le distanze giuste. La qualità è andata a discapito di altre componenti che nel calcio sono importanti. Il Milan è stato bravo a tenere le linee sempre strette, a coprire i cambi di gioco e a non dare profondità: non ha sbagliato una virgola. Tatticamente la partita dei rossoneri è stata da 8, quella del Napoli da 6: per arrivare al livello della Juventus queste partite si devono vincere".