Roma, è fatta per Renato Sanches: arriverà in prestito dal PSG

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Roma, che è pronta ad accogliere un nuovo centrocampista. Il club capitolino sta infatti chiudendo l'affare con il PSG per Renato Sanches. Il portoghese è ormai fuori dalla rosa parigina e i buoni rapporti con le due società sembrano poter limare i dettagli che rimangono da qui alla conclusione dell'affare. Il portoghese è dunque ad un passo dalla Roma, che prenderà il giocatore in prestito oneroso per 1 milione di euro. L'estate scorsa l'ex Lille era stato seguito a lungo anche dal Milan prima che decidesse di trasferirsi a Parigi.