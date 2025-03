Ronaldo sacrificato da Pioli, CR7 si arrabbia: lascia il campo e va dritto negli spogliatoi

Cristiano Ronaldo non ne ha mai abbastanza. A 40 anni suonati e nel bel mezzo della nuova sfida personale in carriera per riuscire a toccare quota 1000 gol, anche in Saudi Pro League con l'Al Nassr, il fuoriclasse portoghese convive difficilmente con le sostituzioni. L'esempio più recente arriva proprio nell'ultima partita disputata contro l'Al-Kholood, quando CR7 è stato sostituito al 60esimo minuto del match (vinto 3-2) in seguito all'espulsione del suo compagno Nawaf Boushal.

Contrariato. Una scelta, quella di mister Stefano Pioli, che non ha trovato d'accordo Ronaldo e infatti l'ex Juventus e Real Madrid quando ha lasciato il terreno di gioco si è diretto negli spogliatoi visibilmente arrabbiato, riferisce MARCA. Tutto in seguito alla prestazione, l'ennesima, infarcita da un gol, siglato al quarto minuto e il 929° della sua carriera. Da leader tecnico e carismatico indiscusso dell'Al Nassr, nel momento si è ritrovato sotto di un uomo, avrebbe voluto continuare ad aiutare la squadra, e invece è stato "sacrificato".

Scelta indigesta. Un cambio che "ha mandato Ronaldo diretto negli spogliatoi, visibilmente infuriato". Una "risposta", quella di Cristiano "arrabbiato" mentre si dirigeva verso il tunnel degli spogliatoi, manifesto di come il centravanti 40enne non abbia perso nemmeno un po' della sua competitività e fame. Una questione che l'ex tecnico del Milan Stefano Pioli dovrà essere bravo a gestire, con un campione così.