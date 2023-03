Rossoneri in nazionale, il resoconto della giornata di ieri

Fonte: acmilan.com

Si sono chiusi, nella serata di martedì 28 marzo, gli ultimi impegni dei rossoneri con le rispettive selezioni nazionali. In campo nel secondo tempo Alexis Saelemaekers (46') e Charles De Ketelaere (68') nel 3-2 con cui i Diavoli Rossi del Belgio hanno superato la Germania di Thiaw - non impiegato dal CT Flick - nell'amichevole in terra tedesca.

Titolare per tutta la durata dell'incontro, invece, Sergiño Dest, che ha contribuito da terzino destro all'1-0 con cui gli Stati Uniti d'America hanno sconfitto El Salvador nello scontro diretto per il primato del girone 4 di CONCACAF Nations League, valso la qualificazione alla fase finale in programma a giugno 2023. In panchina Devis Vásquez nell'amichevole tra Giappone e Colombia (1-2), mentre Pierre Kalulu - assente per infortunio - non ha preso parte allo 0-0 tra Francia e Spagna Under 21.