Sabatini: "Il Milan 'sporco e cattivo' di Gattuso aveva ottenuto il massimo"

Intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24, Sandro Sabatini ha parlato così della situazione del Milan: "Il Milan brutto sporco e cattivo di Gattuso alla fine aveva ottenuto il massimo, ma non piaceva agli esteti, si parla del Milan come se fosse quello di 30 anni fa. Se l'Atalanta passa a Napoli e il Milan non batte la Spal, attenzione che il Milan che rischia la catastrofe non sarà più un discorso da bar".