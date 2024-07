Sabato riservato a chi gioca il martedì in Champions, non assicurato per chi gioca di mercoledì

La Lega Serie A ha comunicato quanto segue:

REGOLE GENERALI PER LA FISSAZIONE DI DATE E ORARI DELLE GARE

Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì e, in caso di partita fissata di giovedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre lunedì e la partita successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.

Nelle Giornate che precedono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club gli slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle Società Sportive impegnate il martedì successivo in UEFA Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è assicurata alle Società Sportive che giocano il mercoledì successivo in UEFA Champions League.

Nelle Giornate che seguono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club lo slot orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite delle Società Sportive impegnate il giovedì precedente in UEFA Europa League o in UEFA Europa Conference League.

Nel caso di Gare oggetto di Pick la cui data e/o orario siano determinati a seguito di provvedimenti governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A deciderà l’eventuale posizionamento delle Gare in un altro degli slot previsti dal Pacchetto licenziato o slot libero equivalente.