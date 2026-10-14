Salisburgo-Milan, le ultime da Sky: Rabiot in vantaggio su Modric

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C'è una possibile novità di formazione rispetto a quanto raccontato oggi pomeriggio: domani, per Salisburgo-Milan, Amorim dovrebbe schierare dall'inizio Rabiot e non più Modric. Se verranno confermate le prove fatte oggi, riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, sarà il francese a fare coppia con Jashari a centrocampo. Possibile novità anche sullo schieramento utilizzato: non 4-2-3-1 ma 3-4-2-1, ma sono questioni di dettagli. Basta che Tomori stia un po' più stretto e Bartesaghi più largo, e viceversa, per passare dalla difesa a 4 allo schieramento a 3 di inizio stagione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.