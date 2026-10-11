Sassuolo, Aquilani: "Il Milan è molto forte: se giochiamo con coraggio possiamo metterli in difficoltà"

Le dichiarazioni a Sky Sport 24 di Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, nel pre-gara contro il Milan

Le parole di Alberto Aquliani, tecnico del Sassuolo, nel pre-gara di SKy Sport 24 prima della gara del Milan che inizierà alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Come mai queste scelte?

"Perché ho tanta scelta. Van den Bempt è un giocatore che ho voluto e che aveva bisogno di ritrovare un po' la condizione: si è allenato bene in questa pausa e oggi lo vedo pronto. Adzic sta molto bene, ha fatto bene anche in nazionale ed è in fiducia, quindi è giusto puntare su di lui. Ma la cosa che mi soddisfa di più è che in panchina ho giocatori che in qualsiasi momento possono entrarmi e darmi una mano"

Com'è andata questa lunga sosta?

"Noi ci siamo allenati molto bene, abbiamo analizzato la partita di Monza, abbiamo visto le cose buone che abbiamo fatto e abbiamo visto gli errori. Quindi mi auguro che oggi ripartiamo, perché le prestazioni ci sono sempre state: adesso bisogna capire che quello che è mancato a Monza è stato un po' di cinismo, e quindi mi aspetto che sia davanti che dietro, nelle due aree, saremo più cinici".

La cosa che sa fare meglio Sebastiano Esposito?

"È un ragazzo che sa fare un po' tutto lì davanti: può giocare dentro, può giocare fuori. Io lo preferisco un po' più dentro, mi piace molto come lega il gioco. Un aspetto su cui vogliamo migliorare è quello di non venire sempre troppo incontro, ma di riattaccare poi lo spazio, perché ha le capacità fisiche per farlo. Sta facendo molto bene. Adesso ci auguriamo che continui così e poi andremo a mettere sempre qualcosina in più, perché deve raggiungere un livello ancora più importante"

Cosa ti intriga di questa partita?

"Ma sai, quando affronti queste squadre c'è sempre la curiosità di capire a che livello sei. Quindi mi auguro che riusciremo a competere, così come abbiamo fatto con la Juventus, usando le nostre armi. Ovviamente loro sono una squadra molto forte, però quello che facciamo secondo me ha valore e se lo facciamo con energia e con coraggio possiamo metterli in difficoltà".