Se perde col Belgio, Deschamps rischia il posto da CT della Francia

Didier Deschamps ha un contratto che lo lega alla nazionale francese fino al Mondiale del 2026, ma nell'ottavo di finale contro il Belgio potrebbe giocarsi anche il futuro. Stando a quanto riferito da L'Equipe, infatti, dopo alcune prestazioni deludenti - nonostante il primo posto nel girone - la posizione del commissario tecnico è al vaglio della Federazione.

Al momento non è a rischio, ma dovesse uscire da Euro 2024 agli ottavi di finale perdendo oggi contro il Belgio Deschamps sarebbe messo in discussione e potrebbe anche essere sollevato dall'incarico. Una sfida che vale doppio, dunque, per l'ex Juventus, chiamato a battere Lukaku e compagni oggi alle 18.

"Spero che vi siate divertiti con le vostre famiglie. Ora inizia un'altra competizione. Ho fiducia in voi, credo in voi. Ho scelto tutti voi per essere qui. Il talento c'è, ma non sarà sufficiente. Abbiamo fatto alcune cose bene, altre meno bene. Abbiamo un problema di efficienza, ma stiamo giocando. Vi chiedo di dare il 100%, ho fiducia in voi. Non il 99%, quello non va bene. Non guardate il tabellone, abbiamo il tabellone che abbiamo. Anche gli altri si sono stufati di giocare con la Francia. La partita è lunedì alle 18.00. Vi chiedo di dare il 100%. L'unica verità che conta è quella della partita", ha detto Deschamps ai suoi giocatori. "Ci vediamo lunedì per vedere se questo discorso è stato efficace", la chiosa del messaggio.