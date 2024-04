Secondo Klopp, Slot al Liverpool otterrebbe il "miglior lavoro del mondo"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Secondo Juergen Klopp, Arne Slot otterrebbe il "miglior lavoro del mondo" se l'allenatore del Feyenoord dovesse sedere sulla panchina del Liverpool. Il tecnico tedesco, che lascerà i Reds a fine stagione, ha parlato in conferenza stampa del suo possibile successore dopo che il club di Premier League ha avviato i colloqui con quello olandese. "Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Se è lui, mi piace che lo voglia - ha detto Klopp -. Non lo conosco, ma alcune persone che lo conoscono dicono che è un bravo ragazzo. Quindi bravo allenatore, bravo ragazzo.

Guardando all'interesse del club, se sarà questa la soluzione, se sarà lui l'uomo giusto, io ne sarò più che felice". Il capitano olandese del Liverpool, Virgil van Dijk, in settimana aveva detto che la filosofia offensiva di Slot potrebbe essere una buona soluzione ad Anfield. il tecnico 45enne, il cui nome è stato fatto anche per il Tottenham e il Leeds, ha vinto con il Feyenoord il campionato 2022/23 e la Coppa d'Olanda all'inizio di questo mese. Klopp ha anche detto che un finale di stagione non entusiasmante come quello che sta avendo la sua squadra - era in corsa per quattro tutoli e rischia di restare a mani vuote -, potrebbe essere un aiuto al suo successore, dal momento che le aspettative potrebbero non essere così alte la prossima stagione: "Aiuta a non finire in alto, a quanto pare. C'è margine di miglioramento, lasciatemelo dire". (ANSA).