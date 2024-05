MN - Venerdì alle 14 la conferenza di Pioli alla vigilia del Cagliari

Il Milan si appresta a disputare le ultime tre partite del suo campionato e quindi della sua stagione. I rossoneri ospiteranno il Cagliari a San Siro sabato alle 20.45 e cercano il pass definitivo per la prossima Supercoppa Italiana e soprattutto punti importanti per ufficializzare il secondo posto in classifica. Solo questo è rimasto alla squadra rossonera che ha mancato tutte le possibilità di alzare trofei in questo finale di stagione. Alla vigilia della sfida, come di consueto, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 14. L'evento sarà in diretta su Milan TV e i canali Twitch e YouTube del club, mentre potrà essere seguito in live testuale qui su MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it