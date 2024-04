Senesi: "Arbitri donna? Non ci sono partite scontate. Se poi c'è un errore, è sempre un errore e tutti lo ricordano"

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "E' una designazione che ci riempie d'orgoglio: lavoriamo da tre anni al progetto sulle ragazze per dare a tutte le opportunità che meritano e per potersela giocare alla pari con i colleghi maschi. La strada è tanta, è ancora lunga ma possiamo dire che l'aria è cambiata. In termini di nuovi ingressi le donne hanno superato gli uomini". Katia Senesi, arbitro benemerito e prima donna a far parte del Comitato Nazionale Aia, di cui è membro dal 2021, guarda con soddisfazione alla terna tutta al femminile in Serie A che domenica sarà in campo a dirigere Inter-Torino. Una piccola-grande svolta frutto di un lavoro che parte da lontano e che dietro vede un movimento in gran rimonta da parte delle donne.

"Al momento la presenza femminile è del 10% circa - spiega all'Ansa Senesi - ma tra i nuovi le donne sono di più degli uomini. Si punta molto su loro, non in quanto donne, ma perché sono preparate". Maria Sole Ferrieri-Caputi con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti faranno fare un altro passo agli arbitri: Inter-Toro non è proprio gara decisiva, ma passerella per i campioni d'Italia. "Non ci sono partite scontate - ci tiene subito a dire Senesi - anche quando la posta in palio è già decisa si gioca sempre e poi un errore, se capita, è sempre un errore e tutti lo ricordano". (ANSA).