Serafini: "Leao e Mbappè forti uguale con la palla al piede. Mbappè ha però una cattiveria che Rafa non ha"

Tutto pronto per Juventus-Milan, gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, partita importante per i rossoneri che possono mettere virtualmente la parola fine sulla corsa al secondo posto. Ancora più importante sarà per il Diavolo riuscire a reagire dopo un mese di aprile terrificante, con umiliazioni subite da Roma in Europa League e Inter in campionato. Nel pre partita dell'Allianz Stadium, in studio del canale tematico Milan Tv, ha parlato il giornalista Luca Serafini. Le sue parole.

Le parole di Serafini su Rafael Leao, con tanto di paragone con Mbappè: "Con la palla al piede Leao e Mbappè sono forti uguale. Mbappè però ha una cattiveria che Leao non ha: sia quando deve fare gol che quando deve difendere, insegue l’avversario, fa il terzino. Qualche cosa di più, da una parte e dall’altra, lui dovrebbe farlo".