MN - Maida elogia Fonseca: "E' adatto a una grande piazza perché bravo a disinnescare, è un uomo scaltro. Sa gestire le pressioni"

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Roma a livello ambientale è stata una palestra

"Sicuramente sa gestire le pressioni. Fonseca è un uomo scaltro che sa districarsi anche in situazioni non facili, è uno bravo a disinnescare, non è un incendiario. E per questo adatto a una grande piazza. Se ha chiuso 2 stagioni consecutive a Roma, e non sono in tanti a riuscirci, significa che ha fatto la sua parte. Roma è una piazza difficile e nel momento in cui è arrivato era più difficile ancora. Ricordo gli ultimi mesi, dove doveva giocare col Manchester United e nel frattempo i Friedkin annunciano Mourinho. Praticamente si è ritrovato da solo".