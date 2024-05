Serie A, gol e spettacolo al Dall'ara: la Juve rimonta il Bologna da 3-0 a 3-3

Incredibile pareggio e partita tra Bologna e Juventus, in campo questa sera nel posticipo del lunedì sera valevole per la penultima giornata di campionato. Dopo un primo tempo super dei rossoblù, in rete per due volte grazie a Calafiori (che segnerà poi una doppietta nella ripresa) e al primo gol in Serie A di Castro, i ragazzi di Thiago Motta si faranno successivamente rimontare nel pazzo secondo tempo del dell'Ara.

Infatti, all'ottavo della ripresa la seconda rete personale del difensore centrale, Calafiori sarà solo di antipasto per la pazza reazione della Juventus di Montero. I bianconeri troveranno infatti il pareggio grazie ai gol di Chiesa, Milik e Yildiz nei minuti finale di gara.