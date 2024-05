Probabile formazione Cagliari: Mina potrebbe farcela, davanti l'ex Lapadula

Dopo il pareggio ottenuto contro il Lecce, la squadra del Cagliari dovrà cercare di strappare qualche cosa dalla seconda forza del campionato, e sperare che il margine di tre punti sulla terz'ultima in classifica possa essere ampliato. Ranieri dovrà rinunciare agli squalificati Augello e Gaetano, oltre a Makoumbou, colpito duro in allenamento. Difficile il recupero di Viola, probabile quello di Mancosu, che comunque non dovrebbe partire titolare. Ergo 4-4-2 per il tecnico di Testaccio con Zappa, Dossena, Mina e Obert davanti a Scuffet. Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio in mediana, mentre Lapadula e Luvumbo guideranno l'attacco

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Deiola, Oristanio; Luvumbo, Lapadula