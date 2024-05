La classifica aggiornata: anche il Verona può festeggiare la salvezza aritmetica in A

Importante traguardo per il Verona di Baroni che grazie alla vittoria questa sera sul campo della Salernitana, raggiunge così la tanto sperata salvezza aritmetica in Serie A. Riportiamo quindi la classifica aggiornata, in attesa della sfida delle 20.45 tra Bologna e Juventus.

La classifica

Inter 93 punti*

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 63*

Lazio 60*

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46*

Monza 45*

Verona 37*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più