Camarda premiato ai 'Primavera Best Awards' come rivelazione del campionato Primavera 1

C'è tanto Milan ai 'Primavera Best Awards' organizzati quest'anno da Sportitalia. Oltre a Jan-Carlo Simic e Kevin Zeroli, inseriti nel miglior 11 della stagione, anche Francesco Camarda ha ricevuto un premio importante. L'attaccante classe 2008 della formazione di Ignazio Abate è stato infatti premiato come la rivelazione del campionato Primavera 1 2023/24.

Non presente perché impegnato con la Nazionale U17 agli Europei, Camarda ha però voluto ringraziare tutti tramite un video nel quale ha detto: "Ringrazio Sportitalia per avermi assegnato questo riconoscimento che mi rende orgoglioso, ma consapevole di dover ancora migliorare e lavorare ogni giorno per raggiungere i grandi obiettivi. Purtroppo non riesco ad essere presente fisicamente in studio per impegni Nazionali, ma ringrazio comunque tutti quelli che han fatto sì che questo riconoscimento andasse a me".