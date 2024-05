MN - Maida: "Fonseca è un allenatore che valorizza molto i giovani, li sa lanciare"

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Possiamo considerarlo anche un profilo ideale per un club che vuole creare valore?

"È un allenatore che valorizza molto i giovani, ama lavorare con loro. E se la società ha bisogno di aumentare il suo patrimonio giocatori, Fonseca è un tecnico molto bravo perché vede i giovani, li sa lanciare. Limitandomi all'esperienza di Roma ricordo che è lui ad aver fatto esordire Zalewski e Bove".