Serge, ex allenatore Lione: "Squalifica Fonseca? Folle il suo gesto, ma 9 mesi sanzione severa"

vedi letture

Pierre Sage, l'ex allenatore dell'Olympique Lione, non si è fatto intimorire durante la trasmissione di Canal Football Club alla domanda riguardante la squalifica di Paulo Fonseca. L'attuale tecnico dell'OL che per la rabbia espressa nei confronti dell'arbitro Benoit Millot in Lione-Brest (2-1) l'ex Milan è arrivato a muso duro e poggiando la testa contro il direttore di gara.

Fatto che gli è costato un cartellino rosso e una lunga sospensione di 9 mesi, tornando in panchina il 30 novembre: "Mi chiedete cosa penso del suo gesto, lo trovo abbastanza folle", ha ammesso Sage. "Ho giocato due volte contro una squadra di Fonseca, non ha mai alzato la voce. La durata della sanzione è molto severa. Nonostante tutto, abbiamo un dovere di esemplarità, il messaggio che dobbiamo trasmettere agli educatori in questi momenti deve essere migliore e ciò che accade dopo deve essere all'altezza delle necessità, perché tutti devono capire".

Seguici su IG.