Serginho: "Spero che Theo possa far parte della storia importante di questo club”

vedi letture

In occasione della presentazione in anteprima del Kit Celebrativo per i 125 anni del Milan la leggenda rossonera Serginho è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Su Theo:

“Theo è un grandissimo terzino. Non faccio mai il paragone con lui, siamo giocatori con qualità diverse e storia diverse. Io ho creato la mia, lui ha ancora un percorso lungo da creare. È un giocatore che nel suo momento migliore può essere sicuramente nella top 3 dei terzini al mondo. Spero che possa continuare a creare la sua storia e far parte della storia importante di questo club”.