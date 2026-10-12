Serie A, la classifica aggiornata: quarta sconfitta di fila per l'Udinese, balzo di Abate
MilanNews.it
Quarta sconfitta di fila per l'Udinese che rimane ferma ai 4 punti conquistati dopo due giornate, balzo in avanti del Torino di Abate
Continua il periodo nero dell'Udinese: la formazione di Kosta Runjaic perde 2-1 in casa del Torino e incappa così nella quarta sconfitta consecutiva. Ora anche la posizione del tecnico balcanico può considerarsi a rischio con i friulani inchiodati a 4 punti dalla seconda giornata. Balzo in avanti di Ignazio Abate che porta i granata a quota 7 punti e permette loro di respirare un po'.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (6)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (6)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (6)
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Primo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatoriodi Antonio Vitiello
Le più lette
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Inizia il "girone infernale": Turnover ampio e leggero per attraversarlo
Luca SerafiniAmorim, 10 in comunicazione. La centrifuga del calendario. L’equivoco dei giovani. FIGC, una farsa
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com