Serie A, la classifica aggiornata: quarta sconfitta di fila per l'Udinese, balzo di Abate

Serie A, la classifica aggiornata: quarta sconfitta di fila per l'Udinese, balzo di AbateMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
Quarta sconfitta di fila per l'Udinese che rimane ferma ai 4 punti conquistati dopo due giornate, balzo in avanti del Torino di Abate

Continua il periodo nero dell'Udinese: la formazione di Kosta Runjaic perde 2-1 in casa del Torino e incappa così nella quarta sconfitta consecutiva. Ora anche la posizione del tecnico balcanico può considerarsi a rischio con i friulani inchiodati a 4 punti dalla seconda giornata. Balzo in avanti di Ignazio Abate che porta i granata a quota 7 punti e permette loro di respirare un po'.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (6)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (6)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (6)