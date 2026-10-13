Serie A, classifiche a confronto dopo 6 giornate: Milan a -1 rispetto ad un anno fa

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Rispetto ad un anno fa dopo le prime sei giornate di Serie A, il Milan ha raccolto un punto in meno

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo sei giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno un punto in meno. Ecco il dato squadra per squadra:

Inter 16 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo sei partite)

Lazio 16 (+9)

Roma 14 (-1)

Cagliari 13 (+5)

Milan 12 (-1)

Juventus 11 (-1)

Como 11 (+2)

Napoli 10 (-5)

Frosinone 10 (in Serie B)

Atalanta 9 (-1)

Sassuolo 8 (-1)

Torino 7 (+2)

Lecce 6 (+1)

Bologna 5 (-5)

Udinese 4 (-4)

Monza 4 (in Serie B)

Genoa 4 (+2)

Parma 4 (-1)

Fiorentina 4 (+1)

Venezia 0 (in Serie B)

Dopo la gara di domenica in casa del Sassuolo, Ruben Amorim ha commentato così il fatto che il suo Milan sia ancora imbattuto in Serie A dopo sei giornate: "Tutte le partite sono importanti qui. Nell'ultimo lavoro che ho avuto facevo male in campionato ma vincevo in Europa, Per me essere imbattuto non significa nulla. A me non interessa. Per me oggi ho perso. Non voglio essere l'imbattuto ma che perde comuque punti, perché 3 pareggi sono 3 punti, quindi è come se avessi vinto una partita e persa due. Dobbiamo vincere, e lo faremo. E non siamo imbattuto, perché abbiamo comunque buttato punti".