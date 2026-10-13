Serie A, classifiche a confronto dopo 6 giornate: Milan a -1 rispetto ad un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo sei giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno un punto in meno. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 16 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo sei partite)
Lazio 16 (+9)
Roma 14 (-1)
Cagliari 13 (+5)
Milan 12 (-1)
Juventus 11 (-1)
Como 11 (+2)
Napoli 10 (-5)
Frosinone 10 (in Serie B)
Atalanta 9 (-1)
Sassuolo 8 (-1)
Torino 7 (+2)
Lecce 6 (+1)
Bologna 5 (-5)
Udinese 4 (-4)
Monza 4 (in Serie B)
Genoa 4 (+2)
Parma 4 (-1)
Fiorentina 4 (+1)
Venezia 0 (in Serie B)
Dopo la gara di domenica in casa del Sassuolo, Ruben Amorim ha commentato così il fatto che il suo Milan sia ancora imbattuto in Serie A dopo sei giornate: "Tutte le partite sono importanti qui. Nell'ultimo lavoro che ho avuto facevo male in campionato ma vincevo in Europa, Per me essere imbattuto non significa nulla. A me non interessa. Per me oggi ho perso. Non voglio essere l'imbattuto ma che perde comuque punti, perché 3 pareggi sono 3 punti, quindi è come se avessi vinto una partita e persa due. Dobbiamo vincere, e lo faremo. E non siamo imbattuto, perché abbiamo comunque buttato punti".
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