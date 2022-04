Serie A, contro la Lazio è arrivato il quinto assist stagionale di Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ancora una volta decisivo. Faro offensivo del gioco rossonero anche contro la Lazio, il portoghese è riuscito ad incidere anche con un assist vincente che ha portato al gol del pareggio di Giroud: allungo in profondità, controllo perfetto, avversario superato in velocità e palla a rimochio per il francese che non può sbagliare! Quinto assist in Serie A per Leao quest'anno per i dati forniti dalla Lega, sempre più decisivo per il Milan!