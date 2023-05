Serie A, in corso l'Assemblea di Lega a Roma: presente anche Scaroni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' in corso a Roma l'Assemblea della Lega Serie A presso il Salone d’Onore del CONI. Tra i vari dirigenti presenti, in rappresentanza del Milan, c'è anche Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi.

Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento.

5. Paracadute.

6. Strategia Sostenibilità 2030.

7. Varie ed eventuali.