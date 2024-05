Marchetti: "Thiago Motta candidato n.1 per la Juve ma lui non ha ancora detto sì"

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto panchine a Sky e dà alcuni aggiornamenti sulla posizione di Thiago Motta:

"Io credo che non ci sia soltanto la possibilità della Juventus che in questo momento è certamente la più concreta. Perché se un club come la Juventus si muove per trovare un'alternativa ad Allegri va su quello che ritiene il più adatto per aprire un nuovo ciclo. Oggi Thiago Motta è certamente il candidato numero uno ma per quanto risulta a noi non ha ancora detto sì alla Juventus. Neanche pubblicamente, alla Juventus. Può rimanere a Bologna? Perché no. Il presidente è molto abbiente e se il Bologna dovesse andare in Champions League non c'è l'intenzione di smobilitare la squadra. Magari arriverrà una controproposta che Thiago non vuole neanche guardare, ma non guarda né quella del Bologna, né della Juventus. Occhio che si potrebbero aprire altre posizioni: sappiamo della stima che ha il Paris Saint-Germain verso di lui, ma anche la Premier League".